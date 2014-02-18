4 تطبيقات لقصص الأطفال العربيّة على جهاز الآيباد

هل ولّى زمن استخدام الكتب المطبوعة في القراءة للأطفال؟. في زمن باتت فيه الأجهزة الإلكترونية واللوحية مسيطرة على تفكير الصغار برزت اتجاهات جديدة لتطوير فن قصص الأطفال والاستفادة من منافع التكنولوجيا في تقديم شيء مفيد لهم بدلًا من اكتفائهم باللعب وإضاعة الوقت على هذه الأجهزة.

نقدم لكم مجموعة من قصص الأطفال المتوافرة باللغة العربية والمخصصة للاستخدام على أجهزة "الآيباد"، والتي تجمع إلى محتواها الهادف التصوير المميز والجذاب كما ويحتوي بعضها على ألعاب وأنشطة تفاعلية مما ينمّي من قدرات الطفل وذكائه.

1. تطبيق الفيلة الثلاثة

تجمع هذه القصة التي تحكي قصة فيل صغير "دغفل" مع عائلته في الغابة بين القصة الممتعة والرسومات الجذابة والتفاعل المسلّي والتأثيرات الصوتية الخاصة إضافة لحرية اختيار صوت الراوي وشخصيات القصة. يمكن للأهل استخدام قصة الفيلة الثلاثة لتعليم الأطفال العدّ والأحرف وتمييز الأصوات المختلفة وغيرها.

2. تطبيق حكاياتي

عبارة عن قصص تفاعلية للأطفال تخاطب مخيلة الطفل بطريقة مميزة. يوفر هذا التطبيق اختيار أفضل قصص لوقت النوم باللغات الثلاث: العربية والإنجليزية والفرنسية بجانب إمكانية اللعب والتعلّم مع كل كتاب.

3. تطبيق نادية

يقدّم هذا التطبيق قصة الفتاة "نادية" في تسعة مشاهد تتميز بالتفاعليّة وتدور حول هواية الرسم المفضلة لديها. يحتوي التطبيق أيضًا على لعبة الأحجية الممتعة ولعبة الاختلافات اللتين تعملان على تنمية التركيز وقوة الملاحظة في الطفل كما ويحتوي على خيار قيام الطفل بتلوين بعض الصور كذلك.

4. تطبيق راوي للأطفال

حكايات تفاعلية تهدف إلى زرع القيم في عقل ونفس الطفل. تتوافر القصص بالشكل المعهود أو التفاعلي مما يضفي على تجربة القراءة للصغار المتعة والفائدة.

هل تقترحون قصصًا أخرى لإضافتها إلى القائمة المذكورة أعلاه؟