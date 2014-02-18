خبير بالطاقة المتجددة: يجب إعادة النظر فى الدعم المقدم للكهرباء

أكد الدكتور ماجد كرم الدين، الخبير بالمركز الإقليمى للطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة أن الدعم الذى تنفقه الحكومة المصرية فى الكهرباء، أكثر بـ٨٤ ٪ من السعر الذى تبيع إسرائيل به الكهرباء لفلسطين، موكدا أنه يجب إعادة النظر فى الدعم المقدم للكهرباء.

وأضاف كرم الدين خلال فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر مستقبل وفرص الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة أن مصر تعتبر من أوائل الدول على مستوى أفريقيا التى تعمل فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، متوقعا أن يشهد هذا العام قفزة فى تاريخ مصر خاصة فى مجال الطاقة المتجددة.

وطالب كرم الدين بضرورة تفعيل صندوق الطاقة المتجددة الذى تم الإعلان عنه، عام ٢٠١٢، ولم يخرج للنور حتى الآن على الرغم من أهميته خلال الفترة القادمة.