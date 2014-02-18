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رئيسة الجامعة الأمريكية بالقاهرة: دعم الموهوبين لتحقيق أحلامهم

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رئيسة الجامعة الأمريكية بالقاهرة: دعم الموهوبين لتحقيق أحلامهم رئيسة الجامعة الأمريكية بالقاهرة: دعم الموهوبين لتحقيق أحلامهم

قالت ليسا اندرسون رئيسة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن "حاضنة الأعمال" التى أطلقها برنامج "ريادة الأعمال واﻻبتكار" بكلية إدارة الأعمال بالجامعة يتيح لرائدى الأعمال الشباب القيام بعرض أفكارهم التجارية المبتكرة، والحلول لأكثر المشاكل إلحاحا فى المجتمع فى وحول العالم.

وأوضحت رئيسة الجامعة الأمريكية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، أن الجامعة تفخر بأن توفر منظومة من الإرشاد والدعم مما سيتيح للشباب الموهبين الفرصة لتحويل أحلامهم إلى حقيقة.

وأضافت اندرسون أن الدورة الثانية للحاضنة ستبدأ خلال الشهر الجارى لمدة 4 شهور لاختيار 7 فرق فائزة تكافئ بـ20000 جنيه مصرى والحصول على إرشاد إستراتيجى من أساتذة الجامعة إلى حانب استخدام موارد الجامعة، والحصول على تدريب فى إدارة الأعمال واﻻستفادة من مرافق الجامعة الأمريكية بالقاهرة للحصول على فرصة لتنمية الأفكار إلى شركات ناجحة.

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