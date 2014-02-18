نبيل العربى: المرحلة الانتقالية فى الدول العربية تشهد فراغا للشباب

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى، أن قوة الأمم لا تقاس فى العالم المعاصر بما تملكه من إمكانيات مادية أو موارد طبيعية فحسب بل بما لديها من عناصر بشرية مؤهلة ومؤثرة فى رفع اسم بلدها عالياً وبما لديها من معرفة.

وأشار إلى أن المرحلة الانتقالية التاريخية فى الدول العربية تشهد حالة الفراغ التى يعيشها الشباب خاصة الفئات المهمشة والفقيرة منهم نتيجة إخفاق العملية التعليمية فى إكسابهم المهارات اللازمة لبناء مستقبل واعد والمشاركة فى التنمية المستدامة، لافتا إلى أن استمرار إقامة مثل هذه الملتقيات الشبابية من شأنه أن يساهم فى تحقيق ذلك.

جاء ذلك فى كلمته خلال افتتاح أعمال المنتدى الأول لرواد الأعمال العرب والأفكار المبتكرة "نحو افاق التكامل الاقتصادى لرواد الأعمال والمبتكرين العرب"، لافتا إلى أنه ينعقد والعالم العربى ما زال يشهد حراكاً غير مسبوق يضعه على مفترق الطريق، خاصة بين الشباب احتجاجاً على البطالة والتهميش وغياب مشاركتهم فى الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وشدد على أن التنمية العادلة والمستدامة لشباب وشابات الدول العربية هى حق للجميع، وأضاف قائلا "تقع علينا جميعاً مهام جسام ومسئولية كبيرة فى تحقيق ذلك، وفى ربط التنمية بالتنوير والنهضة والمشاركة على كافة المستويات".

ولفت إلى أن جامعة الدول العربية تولى أهمية خاصة لتأهيل الشباب وتمكينهم وتعمل على التأكيد على ضرورة الاهتمام بقضايا شباب الأمة وضرورة أن تكون قضاياه فى صلب كافة عمليات الإصلاح والتغيير والتقدم، وعلى أهمية الربط الوثيق بين الشباب وجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل الدول، وبطريقة مبنية على رؤية تستهدف الوفاء بحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما تقضى بها العهود والمواثيق الدولية والعربية والقواعد العامة فى القانون الدولى لحقوق الإنسان وبما يستجيب للاحتياجات الفعلية والتطلعات المشروعة للشعوب العربية، لضمان العيش الكريم للشاب العربى ولتأهيله التأهيل الصحيح ليتبوأ مكانه المأمول فى مستقبل بلده.

وأعرب عن أمله أن يشكل هذا اللقاء الشبابى فى هذا الوقت مفصلاً محورياً فى توجيه مسارات التنمية المستدامة للشباب والشابات فى الدول العربية ووضع تصور تنموى متكامل لرواد الأعمال والمبتكرين العرب يشترك فى تنفيذه كافة القوى والمؤسسات، ومع منظمات المجتمع المدنى العربية والذى يعد خطوة هامة نحو مستقبل أفضل لكافة أبناء وطننا العربى.

وتتضمن فعاليات المنتدى العديد من ورشات العمل التى تدور حول وسائل التمويل وسبل دعم الأفكار المبتكرة وسبل التطبيق وأيضاً سبل دعم رواد الأعمال للأفكار المبتكرة التى نرجو ان تخرج من الأهداف المأمولة منها.