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بالصور.. انطلاق الدورة التدريبية لمنسقى أندية التطوع بمشاركة 330 شابا

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انطلقت فعاليات الدورة التدريبية لمنسقى أندية التطوع بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، والتى تنظمها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب بالتعاون مع مؤسسة V.works، والتى تستمر حتى 26 فبراير الجارى بالمدينة الشبابية ببورسعيد، وتهدف إلى حث الشباب على المشاركة فى الأعمال التطوعية، وجذب المتطوعين وإعدادهم لخدمة المجتمع.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول تقسيم المشاركين من منسقى أندية التطوع - وعددهم 330 شابًا وفتاة – إلى مجموعات عمل بالورش المنفذة فى إطار الدورة، كما تم تنفيذ عدد من الندوات والمحاضرات حول نشر ثقافة العمل التطوعي، وتناولت مفهوم التطوع والتنمية وكيفية بناء الفريق التطوعى، التنمية الحياتية وتمكين الشباب.

فيما قامت مجموعات العمل من الشباب المشاركين، خلال اليوم الثانى، بتنفيذ أنشطة تدريبية وحوار مفتوح حول مفاهيم التطوع، واختتمت فعاليات اليوم بلقاءين تثقيفيين، تناول الأول التعريف بالمركز المصرى للتطوع كتجربة خاصة لجذب المتطوعين، وحاضر خلاله محمد عباس المدير التنفيذى لجمعية الشباب للسكان والتنمية.

بينما ناقش الدكتور احمد محروس المدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، معايير اختيار رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان فى الفترة القادمة، وذلك خلال اللقاء التثقيفى الثانى الذى استهدف حث الشباب على عملية المشاركة السياسية.

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