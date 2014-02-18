إنشاء إدارة التنظيم العقاري في بلدية رأس الخيمة

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة .. أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة .. مرسوما أميريا بإنشاء " إدارة التنظيم العقاري " في دائرة بلدية رأس الخيمة.

ونص المرسوم رقم / 15 / لسنة 2014 في مادته الأولى على إنشاء إدارة التنظيم العقاري في دائرة بلدية رأس الخيمة حيث تعنى بأعمال التطوير العقاري والمطورين بما في ذلك فتح وإدارة وتشغيل حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة رأس الخيمة.

ونصت المادة الثانية من المرسوم على أن تعزز الإدارة المناخ الاستثماري واتخاذ التدابير الرقابية والإشرافية الكفيلة بالحفاظ على حقوق ومكتسبات المطورين والمستثمرين والمستهلك النهائي للوحدات العقارية.

كما نص المرسوم على أن يصدر مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة الأنظمة والتعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الأميري رقم /22 / لسنة 2008 وأي تعديلات له.

ويعمل بالمرسوم اعتبارا من اليوم الموافق/ 18/ فبراير 2014 وينشر في الجريدة الرسمية.

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