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أعداد السائحين الروس في مصر تصل لـ 35 ألف رغم حادث طابا

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أعداد السائحين الروس في مصر تصل لـ 35 ألف رغم حادث طابا أعداد السائحين الروس في مصر تصل لـ 35 ألف رغم حادث طابا

بلغ عدد السائحون الروس في المنتجعات المصرية خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري 35 ألف شخص.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية اليوم عن المديرة التنفيذية لجمعية وكلاء السياحة الروس مايا لوميدزه، أن ” إن تقديرات تقريبية تشير إلى وجود أكثر من 35 ألف سائح روسي في حاليا”.

أعلنت  وزارة السياحة الروسية ،  في وقت سابق أنها تجري مشاورات مع وزارة الخارجية الروسية بشأن الأنباء التي تتحدث عن أن الإرهابيين يهددون السواح في ومصر، وأنها نبهت الروس في مصر إلى ضرورة مراعاة الحيطة والحذر.

وبجانبها أدانت الخارجية الروسية  بشدة العملية الارهابية التي اتهدفت حافلة سياحية في طابا.

أ ش أ

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