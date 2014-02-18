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بالصور … انطلاق مهرجان أسوان الدولي الثاني للثقافة والفنون

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بالصور … انطلاق مهرجان أسوان الدولي الثاني للثقافة والفنون بالصور … انطلاق مهرجان أسوان الدولي الثاني للثقافة والفنون

انطلاق مهرجان أسوان الدولى الثانى للثقافة والفنون

انطلقت اليوم فاعليات المهرجان اسوان الدولى الثانى للثقافة والفنون والذى يقام على هامش احتفالات اسوان بظاهرة تعامد الشمس والتي تقام خلال الفترة من 18 إلي 22 فبراير الحالي وبدات الفعاليات بتنظيم ديفيلية فرق الفنون الشعبية الدولية والمصرية بشوارع مدينة أسوان بجانب كرنفال نفس الفرق علي المراكب الشراعية علي صفحة النيل الخالد ووسط مشاركة من أهالي أسوان وبعض السائحين الذين تصادف قيامهم بجولات نيلية ، وأيضاً المتواجدين بالفنادق العائمة ، وقد شارك محافظ أسوان مصطفي يسري 16 فرقة فنون شعبية بتقديم عروضها الفنية منها 8 فرق دولية هي الصين و جورجيا و اليونان ورومانيا والكاميرون وتنزانيا وتونس وبنجلاديش , بالإضافة إلي 8 فرق مصرية هي التنورة والإسماعلية و الأقصر وبنى سويف والحرية وأسوان وتوشكي وحلايب وشلاتين.

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