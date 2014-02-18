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وقفة للعاملين في آثار أسوان والنوبة احتجاجا علي نهب وتدمير 10مقابر فرعونية جديدة

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وقفة للعاملين في آثار أسوان والنوبة احتجاجا علي نهب وتدمير 10مقابر فرعونية جديدة وقفة للعاملين في آثار أسوان والنوبة احتجاجا علي نهب وتدمير 10مقابر فرعونية جديدة

جانب من الوقفة

نظم العشرات من العاملين في منطقة آثار أسوان والنوبة وقفة احتجاجية للتعبيرعن رفضهم للتخاذل الأمنى فى حماية المقابر الأثرية بأسوان مما أدى إلى أستمرار اللصوص في نهب وتدمير مقابر الامراء بغرب اسوان منذ مارس 2012.
> وأكد فتحي ابوزيد مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة أن عدد من اللصوص قاموا بالتنقيب عن الآثار في منطقة اثرية بغرب اسوان وتمكنوا من كشف 10 مقابر من افضل مقابر غرب اسوان ومنعوا الاثريين من دخول الموقع واضاف ان اللصوص قاموا مؤخرا باستقطاع اجزاء هامة جدا من هذه المقابر عليها العديد من النقوش الرائعة التي توضح تاريخ كل مقبرة لذلك قرر العاملون تنظيم وقفة احتجاجية اليوم للمطالبة بتحرك سريع من الاجهزة الامنية لانقاذ ما يمكن انقاذه .
> مشيرا إلي أن مسلسل النهب وتدمير هذه المقابر مازال مستمرا في مقابر غرب أسوان وفي الجبانة اليونانية والرومانية بجوار الاغاخان ودير الانبا سمعان دون وجود اي تحرك لوقف هذه الممارسات الخطيرة علي الاثار موضحا ان الشرطة تكتفي بتحرير محاضر تعدي بدون وضع حل جذري للتصدي لهذه الازمة.

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