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اختفاء رقيب شرطة يعمل بالأمن الوطني بجنوب سيناء في ظروف غامضة

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اختفاء رقيب شرطة يعمل بالأمن الوطني بجنوب سيناء في ظروف غامضة اختفاء رقيب شرطة يعمل بالأمن الوطني بجنوب سيناء في ظروف غامضة

الأمن الوطنى

تقدم زين محمد عطية، 46 سنة مدرب مصارعة، مقيم بشارع ياقوت الحموي بمنطقة السيوف شما التابعة لقسم الرمل بالإسكندرية، ببلاغ لمديرية أمن كفر الشيخ باختفاء وغياب شقيقه رجب 43 سنة، رقيب بالأمن الوطني بشمال سيناء.

و رقيب الشرطة خرج من مسكنه بتاريخ 23 يناير الماضي متوجها إلى زوجته الثانية “أ ب ع” 22 سنة ربة منزل، مقيمة بقرية بلشاشة مركز دسوق، ولكنه فوجئ بأحد زملاء شقيقه المختفي يخبره بانقطاعه عن العمل بتاريخ 23 يناير وحتى الآن فتوجه لمنزل زوجته الثانية بكفر الشيخ فأخبرته بأنه حضر إليها بتاريخ 30 يناير وتوجه إلى عمله ولكنه لم يعد من حينها.

وبمناقشة زوجة المبلغ عنه من قبل المباحث الجنائية أقرت بما قالته لشقيق زوجها، وأنه لم يعد وبالاتصال بجهة عمله أقروا بغيابه بنفس التاريخ السابق ذكره، وتم تكليف المباحث الجنائية بسرعة عمل التحريات اللازمة لكشوف غموض اختفاء رقيب الشرطة، وتحرر المحضر 2404 لسنة 2014مركز كفر الشيخ ، وتم إخطار النيابة العامة.

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