بالصور ..انطلاق سباقات مهرجان أسوان العربي الأول للهجن والفروسية

أطلق اللواء مصطفي يسري محافظ اسوان إشارة البدء لسابقات الهجن بحضور حسين مانع الدواس رئيس الاتحاد العربي للهجن وسليمان الزملوط نائب رئيس الاتحاد بالإضافة إلي محمد عبد الظاهر رئيس جمعية النيل للنشاط السياحي والثقافي والاستشفاء البيئي ضمن مهرجان أسوان العربي الأول للهجن والفروسية والذي سيقام خلال يومي 18 ، و 19 فبراير الحالي والتي تشمل تنظيم السابقات بمضمار قرية غرب سهيل بمشاركة 40 جمل سيحدد الفائز فيهم بعد اجتياز 4 أشواط ، وتختتم السابقات بتحديد الفائزين حيث سيتم توزيع الجوائز عليهم في حفل ختام البطولة مساء غد بحضور محافظي أسوان والوادي الجديد بنادي غرب سهيل .