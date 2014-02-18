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غدا.. أولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية

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غدا.. أولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية غدا.. أولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية

محاكمة مبارك

تنظر محكمة جنايات القاهرة في جلستها غدا “الأربعاء” ، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ، أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وكان النائب العام المستشار ، هشام بركات ، قد أمر بإحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجليه، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام.

وباشرت نيابة الأموال العامة العليا ، بواسطة إشراف المستشار أحمد البحراوي ، المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقاتها في القضية، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه ، خلال التحقيقات ، بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى أثر ذلك قاموا بسداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون.

أ ش أ

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