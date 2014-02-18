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​​مجهولون يسرقون تاكسى تحت تهديد السلاح بأسيوط

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​​مجهولون يسرقون تاكسى تحت تهديد السلاح بأسيوط ​​مجهولون يسرقون تاكسى تحت تهديد السلاح بأسيوط

أرشيفية

قام مجهولون بالإستيلاء على سيارة “تاكسى ” تحت تهديد السلاح بعد ان استدرجوا السائق الى مكان بعيد وأجبروه على ترك سيارته وأخذ تليفونه المحمول.

تلقى اللواء حسن سيف مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور ​​مركز شرطة أبنوب يفيد وصول بﻻغ من رومانى عزت عبده 30سنه سائق تاكسى يتهم فيه مجهولين بسرقة سيارته التاكسى.

وبسؤاله ذكر بأنه أثناء قيادته السيارة فى شوارع أسيوط إستوقفه شخصان وطلبا مته توصيله إلى أبنوب وقاموا بأخذ مفتاح السيارة والمحمول تحت تهديد السلاح اثناء وصولنا لمنطقة خالية وتركونى وﻻذوا بالفرار بالسيارة ،وتم تحرير محضر بالواقعة.

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