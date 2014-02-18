بيليه يزور الجزائر فى الخامس من مارس

الجزائر /أ ش أ/يصل أسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية بيليه إلى الجزائر يوم 5 مارس القادم فى زيارة لدة يومين تلبية لدعوة من شركة "كوكاكولا" العالمية بمناسبة إجراء نهائيات الدورة الخامسة من "بطولة كوباكوكاكولا الدولية لكرة القدم للناشئين" بالجزائر على ملعب عين البنيان.

ويأتى حضور الأسطورة بيليه لهذه التظاهرة إثر تعيينه سفيرا لهذه البطولة من قبل شركة "كوكاكولا" حيث يتولى بصفة خاصة مسؤولية نشر قيم التنافس الشريف بين اللاعبين الناشئين وتحفيزهم على الإبداع والتفوق فى هذا المجال.

وقد بدأت "كوكاكولا" في تنظيم بطولة كوبا كوكاكولا فى عام 1998 وحققت منذ ذلك الوقت انتشارا عالميا واسعا حيث بات يتم تنظيمها حاليا فى أكثر من 60 دولة حول العالم ترسخ مكانتها كبطولة دولية يشارك بها اللاعبون الناشئون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عاما .

وبدأ تنظيم بطولة كوباكوكاكولا فى الجزائر بصفة منتظمة منذ عام 2010، وقد أتاحت الفرصة للاعبين ناشئين جزائريين المشاركة فى منافسات فى جنوب إفريقيا؛ وكذلك فى العاصمة البريطانية لندن (فى نادى تشيلسى)؛ وفي العاصمة الاسبانية مدريد (فى ملعب سانتياجو برنابيو). كما أنه تم اختيار ستة لاعبين من المشاركين في بطولة كوبا كوكاكولا للمشاركة فى الفريق الوطنى تحت 17 سنة بإشراف الاتحاد الجزائرى لكرة القدم.

يشار الى أنه تم الاتفاق مع بيليه على إعطاء ضربة البداية للمواجهة الدولية الودية بين المنتخب الجزائرى ونظيره السلوفينى يوم 5 مارس المقبل بملعب مصطفى شاكر بالبليدة.