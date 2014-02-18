اعتقال 6 في باكستان على خلفية واقعة رجم رجل و امرأة بتهمة الزنا

أعلن مسؤولون باكستانيون، الثلاثاء، إلقاء القبض على 6 رجال في جنوب غرب باكستان عقب رجم رجل وامرأة حتى الموت بناء على أوامر أحد رجال الدين.

وقال سارفراز أحمد بوجت، وزير داخلية إقليم بالوشستان، إن أشخاصًا قاموا برجم رجل وامرأة في منتصف العشرينيات من عمرهما، الأحد، في قرية نائية في منطقة لورالاى بالإقليم.

وقال عبد الوحيد كاكار، أحد مسؤولي المنطقة، إن زوج السيدة اتهمها هي والرجل بأنهما على علاقة، وتقدم بطلب لرجل دين محلي ليتم رجمهما بالتوافق مع الشريعة.

وأصدر رجل الدين وأحد مساعديه مرسوما دينيا، يدعو الأسر وسكان القرية لرجم الرجل والمرأة حتى الموت لاتهامهما بالزنا.

ويشار إلى أن القانون لا يقر الرجم ولكن وردت تقارير تفيد بوقوع حوادث مماثلة على أيدى متشددين إسلاميين.

وقال «بوجت» إنه تم إلقاء القبض على زوج السيدة، وأحد رجال الدين، و4 آخرين، كما أنه سيتم، الثلاثاء، استخراج جثتي الرجل والمرأة لإثبات أنه تم رجمهما حتى الموت.