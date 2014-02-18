دفاع “خلية مدينة نصر” يطلب سماع 7 شهود جدد وإخلاء سبيل المتهم الخامس

استمعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الى طلبات دفاع المتهمين في قضية محاكمة 26 متهمًا فى قضية “خلية مدينة نصر”، المتهمين بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

طلب الدفاع ، إعادة سماع الشاهد الأول ، وسماع الشهود أرقام 10 ، و20 ، و22، و24و25 ، و27 من شهود الاثبات فى القضية.

التمس المتهم ، من المحكمة إخلاء سبيل المتهم ، و تعهد أمام المحكمة باحضار موكله إلى المحكمة ، حيث أنه كان مخلى سبيله ، ولم يحضر فى إحدى الجلسات نتيجة تعنت الأمن معه وعدم السماح له بالدخول لمقرمحاكمته , وفى الجلسة اللاحقة حضر المتهم من تلقاء نفسه وتمكن من الدخول فأصدرت المحكمة قرارا بالتحفظ على المتهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة عبد الطيف ، بأمانة سر، أحمد جاد وأحمد رضا.