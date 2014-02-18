بدء مؤتمر طلاب "علوم" بالجامعات لإعلان مطالبهم وخطواتهم التصعيدية

بدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفى لممثلى طلاب كليات العلوم على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع نقابة العلميين وحركة انتفاضة العلميين، بقاعة اجتماعات مجلس اتحاد جامعة عين شمس، وذلك لإعلان مطالبهم والخطوات التصعيدية فى حال عدم تنفيذها.

يحضر المؤتمر ممثلا عن نقابة العلميين و7 ممثلين عن كل الطلاب العلميين على مستوى الجمهورية، وهم: "محمود حامد، رئيس اتحاد طلاب كلية العلوم جامعة القاهرة ممثلا عن الجامعة، وممدوح مجدى عن جامعة حلوان، ومحمد عبد العزيز مستشار اتحاد كلية العلوم، بجامعة عين شمس ممثلا عن جامعته، وصالح أحمد رئيس اتحاد طلاب كلية العلوم جامعة أسوان ممثلا عن أسوان، وعلاء عبد الولى رئيس اتحاد علوم جامعة كفر الشيخ ممثلا عن جامعته، ومحمد سمير الصاوى ممثلا عن الأزهر، ويحتل منصب نائب رئيس اتحاد علوم الأزهر وإسلام رضا منسقا عاما".

وتتمثل مطالب الطلاب العلميين، فى تطبيق قانون مزاولة المهن العلمية على الطلاب، تكليف الجيولوجيين فى شركات البترول والمياه الجوفية والتعدين والهيئات المتعلقة بعلوم الأرض، وأحقيتهم فى لقب مهندس جيولوجى، وإضافة شعبة "الأشعة التشخيصية" لأقسام الفيزياء، لتؤهلهم للعمل فى مجال الأشعة، وتدريس دبلومة التربوى لقسم الرياضيات فى آخر سنة الامتياز.

كما يطالبون بإطلاق لقب مبرمج على خريجى الحاسب وتدريبهم فى الشركات، حتى يكونوا متساويين مع طلاب كليات الحاسبات، وإيجاد مجالات عمل لخريجى قسم الحشرات فى الوزارات المعنية "الزراعة والرى والصحة"، والسماح لطلاب البيولوجية الجزيئية بعمل دبلومات التحاليل والدبلومات الخاصة بالوراثة، والسماح لخريجى قسم النبات بالعمل بمراكز الأبحاث والجهات المعنية بالمحافظة على البيئة ومصانع المبيدات.