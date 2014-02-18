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صراع إنجليزي ثلاثي لضم مدافع بورتو

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صراع إنجليزي ثلاثي لضم مدافع بورتو صراع إنجليزي ثلاثي لضم مدافع بورتو

مانشستر /أ ش أ/ يستعد ديفيد مويس المدير الفنى لنادى مانشستر يونايتد للتقدم بعرض لضم الفرنسى الدولى ايلواكيم مانجالا نجم دفاع بورتو البرتغالى فى الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "ديلى ستار" أن مسؤولى الشياطين الحمر تابعوا اللاعب للمرة الثالثة فى لقاء بورتو مع جيل فيسينتى الذى انتهى بفوز بورتو 2/1.

غير ان الصحيفة اشارت الى ان مانشستر يواجه منافسة شرسة من جانب نادى تشيلسى ومانشستر سيتى من أجل الحصول على خدمات اللاعب الذى يرى أنه افضل معوض عن قائده نينيميا فيديتش الذى يغادر اولدترافورد فى نهاية الموسم.

يذكر أن مانجالا /23 عاما/ يملك شرطا جزائيا فى عقده الحالى بقيمة 35 ملايين جنيه استرلينى ولكن مويس وعد من قبل الادارة بدعم مالى غير محدود لأعادة بناء الفريق الذى يبدو حاليا كشبح بطل الموسم الماضى.

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