ارتفاع قتلى الثلوج في اليابان إلى 23 شخصًا

تقطعت السبل بآلاف الأشخاص وارتفع عدد القتلى في اليابان بسبب الثلوج، الثلاثاء، إلى 23 شخصا على الأقل، بينما تواجه البلاد ثاني عاصفة في أسبوع.

وتوقفت خدمة القطارات في بعض المناطق بعد العاصفة التي هبت يوم عيد الحب، وأسقطت ما يزيد على متر من الثلوج على أجزاء من وسط اليابان، وسقطت ثلوج بشكل قياسي على طوكيو في مطلع الأسبوع وارتبكت حركة الطيران وتراجع إنتاج بعض شركات السيارات اليابانية.

وسقطت ثلوج تزيد على 1.1 متر في مقاطعة ياماناشي بوسط البلاد، وهي الأكثر منذ بدء تسجيل معدلاتها قبل 100 عام، وسقطت كميات أقل على مناطق واسعة من الأجزاء الشرقية والشمالية الشرقية من اليابان.

وبحلول الثلاثاء بلغ عدد القتلى 23 شخصا على الأقل بينهم قتلى في حوادث مرورية أو نتيجة تساقط ثلوج من على أسطح المباني، كما قتل عدد في سيارات حاصرتها الثلوج على ما يبدو نتيجة الاختناق بأول أكسيد الكربون بعد أن واصل أصحابها تشغيل محركات السيارات للتدفئة.

وفي ذروة العاصفة، انقطعت الكهرباء عن آلاف الأسر، وألغيت مئات الرحلات الجوية، وتعطلت خدمات القطارات، وأغلقت الطرق السريعة وتكدست السيارات على بعض الشرايين الرئيسية في البلاد لعدة أيام.

وفي كوريا الجنوبية المجاورة، قتل 10 أشخاص كانوا يحضرون حفلا أقيم على شرف طلاب الجامعات الجدد، الاثنين، في جيونجو بجنوب البلاد، عندما انهار مبنى في منتجع جبلي بسبب الثلوج.