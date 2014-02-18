حكومة حماس تعتزم تأجير تمثال «أبولو» لمتحف اللوفر

أكد وكيل وزارة السياحة والآثار، محمد خِلّة، المسؤول في الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، أن الحكومة تعتزم تأجير تمثال «أبولو» البرونزي، الذي تم العثور عليه مؤخرا على شاطئ بحر غزة، لمتحف اللوفر في فرنسا.

وقال وكيل وزارة السياحة والآثار، محمد خِلّة، إن حكومته تتواصل، وبشكل غير رسمي، مع متحف اللوفر لتأجير التمثال اليوناني النادر. ومضى قائلا: «ثمة وسيط فلسطيني يشتهر بعلاقته مع الفرنسيين هو حلقة الوصل بين حكومة غزة ومتحف اللوفر في باريس».

وعلمت وكالة «الأناضول» أن الوسيط الذي يقصده «خِلّة» هو رجل الأعمال، جودت الخضري، مالك فندق «المتحف» في غزة، الذي يضم بجانب الأجنحة الفندقية متحفا محليا.

وعن السعر الذي سيتم به تأجير التمثال من جانب حكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تعاني ضائقة مالية منذ عدة أشهر، اكتفى «خِلّة» بالقول: «لكل حادثٍ حديث».

وعرف «الإله أبولو» لدى الإغريق اليونان، بأنه إله الشمس، والموسيقى، والرماية، والشعر، والرسم، والنبوءة، والوباء والشفاء، والعناية بالحيوان، والتألق، وأنه يملك جمالا ورجولة خالدين.

إلا أن هذا الأمل، الذي يراود حكومة «حماس»، سيظل حبيسا إلى أن تتم معرفة مكان تواجد التمثال. فباستثناء صور تم التقاطها للتمثال قبل نحو 5 أشهر، لا تتوافر أي معلومات حول مكان وجوده. ولم يعط «خِلّة» معلومات واضحة حول مكان التمثال، إذ يكتفي بالقول إنه «بحوزة الحكومة».