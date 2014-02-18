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بالفيديو - ألقاب الأهلي الـ5 في السوبر الإفريقي

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بالفيديو - ألقاب الأهلي الـ5 في السوبر الإفريقي بالفيديو - ألقاب الأهلي الـ5 في السوبر الإفريقي

يدخل الأهلي يوم الخميس المقبل مباراته السابعة في بطولة السوبر الإفريقي بعد أن خاض 6 من قبل حصد اللقب 5 مرات من قبل فيما خسره مرة واحدة فقط عام 1994 أمام غريمه التقليدي الزمالك.

ويستعرض FilGoal.com مشوار الشياطين الحمر في الـ5 ألقاب نحو منصة التتويج بكأس السوبر.

1 - رباعية كايزرتشيفز

بعد أن توج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2001 مع الساحر البرتغالي مانويل جوزيه على حساب صن داونز الجنوب إفريقي كان يتعين على الشياطين الحمر تجاوز مواطنه كايزر تشيفز في 2002 للفوز بكأس السوبر لأول مرة وهو ما حدث بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة شهدت تسجيل الحارس عصام الحضري هدفه الشهير.

2 - ضربات الجزاء أمام الجيش الملكي

اللقب الثاني للأهلي جاء بعد أن توج الفريق الأحمر بلقب البطولة الإفريقية عام 2005 على حساب النجم الساحلي بثلاثية نظيفة ليواجه الجيش الملكي المغربي في 2006 على كأس السوبر باستاد القاهرة.

المباراة شهدت سيلا من الفرص الضائعة من كلا الفريقين قبل أن يحتكما لضربات الجزاء التي تألق فيها الحضري بعد أقل من شهر فقط على تألقه في نهائي أمم إفريقيا أمام كوت ديفوار.

3 - ضربات الجزاء كلاكيت ثاني مرة

بعد البطولة الأغلى للأهلي في 2006 بالهدف التاريخي الذي سجله محمد أبو تريكة في رادس بشباك الصفاقسي، واجه الأهلي فريق النجم الساحلي على كأس السوبر في مباراة أقيمت بإثيوبيا احتفالا بمرور 50 عاما على إنشاء الكاف.

وعلى الرغم من كونها مباراة مملة وسلبية نوعا ما إلا أن تألق لاعبي الأهلي وعصام الحضري للمرة الثانية جلب للفريق الأحمر بطولة السوبر للمرة الثالثة في تاريخه.

4 - رأس فلافيو تدمر الصفاقسي

بعد أن غابت بطولة السوبر عن خزائن الأهلي عام 2008 بعد خسارته نهائي دوري الأبطال في 2007 عاد فلافيو ليهدي الفريق الأحمر بطولة السوبر مجددا بعد أن سجل هدفين برأسه من صناعة مواطنه جلبيرتو في شباك الصفاقسي التونسي.

المباراة التي أقيمت عام 2009 على استاد القاهرة انتهت بهدفين مقابل هدف للأهلي والفضل يعود للمهاجم الأنجولي والذي سجل برأسه أهدافا لطالما جلبت بطولات للشياطين الحمر.

5 - الأهلي يصطاد ليوبار

بعد فوز الأهلي ببطولة إفريقيا عام 2012 واستعادة اللقب الغائب منذ 4 سنوات تمكن الفريق أيضا من استعادة كأس السوبر بعد التغلب على ليوبار الكونغولي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

رامي ربيعة ومحمد بركات منحا الأهلي التقدم بهدفين على الضيف الكونغولي الذي سجل هدفا شرفيا قبل نهاية المباراة بدقائق ليرفع وائل جمعة قائد الفريق كأس البطولة.

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فيديو اليوم السابع

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