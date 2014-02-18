الشاورما برغر خالٍ من الدهون لحمية سليمة

المقادير :

-3 ملعقة طعام صلصة صويا لايت.

-1 ملعقة صغيرة زنجبيل مبروش

- ربع ملعقة صغيرة بهار أسود.

-500 غرام لحم بقر « فوفيليه »، للشاورما.

-1 ملعقة طعام زيت نباتي.

-1 بصل كبير، مقطّع جوانح

-4 فصّ ثوم مهروس

-2 ملعقة طعام عسل.

-4 خبز هامبرغر بالسمسم.

طريقة التحضير:

1-تُخلط صلصة الصويا مع التوابل. يُزاد اللحم ويُخلط جيّداً. يوضع جانباً.

2- يحمّى الزيت، يُضاف إليه البصل ويُقلّب حتّى يشقرّ لونه.

3- يُضاف الثوم واللحم ويُقلّب جيّداً.

4- يُغطّى الوعاء ويُترك على نار متوسّطة لمدّة 5 دقائق.

5- يُقلّب المزيج، يُغطّى الوعاء من جديد ويُترك لمدّة 5 دقائق أو حتّى الإستواء.

6- يُضاف العسل، يُحرّك المزيج على النار لمدّة دقيقتين.

7- يُشقّ خبز الهامبرغر ويُفرّغ قليلاً من الداخل.

8- يُحشى بمزيج اللحم.

تُقسم الطبخة إلى 4 حصص متساوية.

تُقدّم ساخنةً.

نصيحة الشيف:

من الأفضل نقع الشاورما مع التوابل في البرّاد لمدّة أقصاها 12 ساعة.

القيمة الغذائية للحصة الواحدة:

الطاقة : وحدة حرارية.365 .

الكولستيرول : 45 ملغ

المواد الدهنيّة : 10 غ رام

النشويّات: 35 غرام .

البروتينات: 33 غرام .

الألياف الغذائيّة :2 غرام

فوائد الطبق:

غنيّّ بالبروتينات، السلنيوم، الزنك والفيتامين B3, B6 .

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