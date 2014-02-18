الشاورما برغر خالٍ من الدهون لحمية سليمة

المقادير :
-3 ملعقة طعام صلصة صويا لايت.
-1 ملعقة صغيرة زنجبيل مبروش
- ربع ملعقة صغيرة بهار أسود.
-500 غرام لحم بقر « فوفيليه »، للشاورما.
-1 ملعقة طعام زيت نباتي.
-1 بصل كبير، مقطّع جوانح
-4 فصّ ثوم مهروس
-2 ملعقة طعام عسل.
-4 خبز هامبرغر بالسمسم.
طريقة التحضير:
1-تُخلط صلصة الصويا مع التوابل. يُزاد اللحم ويُخلط جيّداً. يوضع جانباً.
2- يحمّى الزيت، يُضاف إليه البصل ويُقلّب حتّى يشقرّ لونه.
3- يُضاف الثوم واللحم ويُقلّب جيّداً.
4- يُغطّى الوعاء ويُترك على نار متوسّطة لمدّة 5 دقائق.
5- يُقلّب المزيج، يُغطّى الوعاء من جديد ويُترك لمدّة 5 دقائق أو حتّى الإستواء.
6- يُضاف العسل، يُحرّك المزيج على النار لمدّة دقيقتين.
7- يُشقّ خبز الهامبرغر ويُفرّغ قليلاً من الداخل.
8- يُحشى بمزيج اللحم.
تُقسم الطبخة إلى 4 حصص متساوية.
تُقدّم ساخنةً.
نصيحة الشيف:
من الأفضل نقع الشاورما مع التوابل في البرّاد لمدّة أقصاها 12 ساعة.
القيمة الغذائية للحصة الواحدة:
الطاقة : وحدة حرارية.365 .
الكولستيرول : 45 ملغ
المواد الدهنيّة : 10 غ رام
النشويّات: 35 غرام .
البروتينات: 33 غرام .
الألياف الغذائيّة :2 غرام
فوائد الطبق:
غنيّّ بالبروتينات، السلنيوم، الزنك والفيتامين B3, B6 .
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