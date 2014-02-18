مجموعة فنية من "Burberry" لخريف وشتاء 2014

في الوقت الذي قرر المصمم البريطاني Christopher Bailey أن يخرج دار "Burberry" من إطار المعطف المطري، وطبعة المربعات المعروفة، قدم لنا عرضاً فنياً مميزاً لخريف وشتاء 2014.

معظم القطع في هذه المجموعة احتوت على رسومات يدوية مميزة ابتداء من المعاطف والفساتين، وانتهاء بالأحذية والحقائب المميزة ذات الحجم الكبير بحيث تتسع لجميع احتياجاتك، وعلى الرغم من أن بعض الفساتين كانت مصنوعة من خامات صيفية خفيفة كالدانتيل والشيفون، إلا أن المصمم أبقى عارضاته دافئات باستخدام المعاطف والشالات الثقيلة، بالإضافة إلى السكارفات الناعمة التي نسقت بطريقة عصرية بإدخالها تحت الحزام.

في نهاية العرض ظهرت عارضات "Burberry" بشالات متشابهة على منصة العرض، وقد حمل كل شال الحروف الأولى من اسم العارضة التي ترتديه، ليبقينا Christopher Bailey متشوقين للحصول على نسختنا الخاصة من ذلك الشال الدافئ للشتاء المقبل.

كان الصف الأول لعرض "Burberry" البارحة مرصعاً بأشهر النجوم وأكثرهم أناقة، منهم: الممثلة التركية Beren Saat، والممثلة Naomie Harris، و Paloma Faith التي أدت فقرة غنائية أثناء العرض، بالإضافة إلى Harry Styles عضو فرقة "One Direction" الذي اعتاد على حضور عروض "Burberry" في كل موسم.

شاهدي معنا ماذا قدمت دار في أسبوع الموضة في لندن وأخبرينا أي لوك هو المفضل لديك.

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