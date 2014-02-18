20 حقيبة من موضة ربيع 2014

تعتبر الحقيبة من الإكسسوارات الهامة في إطلالة كل سيدة. فهي إكسسوار عملي، نحتاج إليه، كما أنه يمنح إطلالتنا مزيداً من الأنوثة والغنى. وانطلاقاً من ذلك، سعى المصمون إلى تقديم تشكيلة واسعة من تصاميم الحقائب، لجعل إطلالاتنا الربيعية بمنتهى الأناقة.

اكتشفي أهمّ صيحات الحقائب لربيع 2014، واختاري التصميم المناسب لإطلالاتك لهذا الموسم.

حقائب بيضاء

تعتبر الحقائب ذات اللون الأبيض، إحدى أبرز صيحات ربيع 2014. وقد ظهرت هذه الحقائب في عروض كثيرة. أما إذا كنت لا تحبين هذا النوع من الحقائب، بإمكانك اختيار حقييبة باللونين الأبيض والأسود معاً.

حقائب ضخمة تحمل باليد

هي تصاميم اتخذت حيزاً هاماً في موضة ربيع وصيف 2014. وهي ذات حجم ضخم، تُحمل باليد، وتسمح لك بحفظ أغراضك بشكل عملي.

حقائب مطرّزة تحمل باليد

إن كنت تريدين فعلاً ترك بصمتك خلال سهرة مسائية، لا بد من شراء حقيبة مطرّزة تُحمل باليد. فهي قطعة مميّزة واستثنائية، مع أنها لا تتسع لكلّ ما أنت بحاجة إليه خلال النهار.

شرائط للكتف

تعاود موضة الحقائب الكبيرة المزيّنة بشرائط الكتف ظهورها مرة أخرى هذا الموسم. وعلى الرغم من أن الشرائط القصيرة هي الأبرز لربيع 2014، نجد أن الحقائب الكبيرة التي تحمل على الكتف دخلت الى المجموعات لتكون خياراً عملياً وأنيقاً.

حقائب ناعمة تحمل باليد

إذا كنت من محبات الحقائب الناعمة والصغيرة، فإن المصممين لم يبخلوا عليك هذا الموسم بمجموعة من هذه الحقائب. اختاري حقيبة يد بزوايا ناعمة، وأقمشة رقيقة للحصول على طلة عصرية.

حقائب بألوان جريئة

إذا كانت الألوان الهادئة مثل الأبيض أو الأسود لا تستهويك وتشعرين أن ما من أمر مميز لألوان الباستيل في الربيع، لما لا تعتمدين طلة مفعمة بالألوان للربيع. ابدأي بألوان فريدة مثل الأرجواني النيّر والبرتقالي الفاقع والأخضر الفاتح أو تدرجات دافئة وفاتحة.

حقائب على شكل دلو

برزت هذه الحقائب في عروض أزياء ربيع وصيف 2014، وشكلت صيحة لافتة. وهي من التصاميم الشبابية التي تمنح الإطلالة حيوية وانتعاشاً.

حقائب مزينة بالنقوش

سواء اخترت الحقائب الطويلة والتي تتسع للكثير من الأغراض، أو حقيبة صغيرة تحمل باليد، لا تترددي في اختيار نقوش جريئة لأنها موضة رائجة جداً هذا الموسم.

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