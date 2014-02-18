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أناقة أطفالك في الصيف بتصاميم Stella McCartney

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أناقة أطفالك في الصيف بتصاميم Stella McCartney أناقة أطفالك في الصيف بتصاميم Stella McCartney

عودتنا " Stella McCartney " بمجموعات ازياء الاطفال التي تقدمها موسيمياً على الأزياء الأنيقة السلسة التي تتميز بتصاميمها العصرية الحديثة .
مجموعة ربيع/صيف 2014 جاءت متماشية مع المجموعات التي سبقتها من خلال استعمال قماش القطن , وقد احتوت المجموعة على عدد من الفساتين و التنانير متوسطة الطول و الملابس المريحة التي تمنح طفلك الراحة اثناء اوقات اللعب و المرح . مجموعة جميلة تنقلنا الى زمن الطفولة الكلاسيكية من خلال تصاميم طغى عليها طابع الريترو .
شاهدي ماقدمت المصممة Stella McCartney لأطالفك في موسم ربيع وصيف 2014.

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سيدتي