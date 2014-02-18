إطلالات Nina Dobrev نجمة "The Vampire Diaries"

عرفت الممثلة Nina Dobrev بدورها الرئيسي في مسلسل "The Vampire Diaries"، وبستايلها الأنثوي الناعم الذي اعتدنا رؤيته على السجادة الحمراء وفي إطلالاتها اليومية.

في الحفلات الرسمية كحفل "Met Gala" و"Oscars" تحرص Dobrev على اختيار الفساتين الطويلة الساحرة، وقد أبهرتنا بلوك رائع وجريء بفستان بتصميم بنطلون أنيق من Monique Lhuillier في حفل "Met Gala" العام الماضي، أما في حفل "Oscars2013" فقد اختارت فستاناً طويلاً باللونين الأبيض والأسود من تصميم Naeem Kham لتسحرنا بلوك أنثوي جميل، ولا يمكن أن ننسى إطلالتها البراقة بفستان أزرق من تصميم ايلي صعب.

كما تحرص النجمة الشابة على إظهار ستايلها المرح والبسيط في إطلالاتها في الحفلات البسيطة، إذ تختار الفساتين القصيرة الناعمة كإطلالتها بفستان أسود قصير من Jenny Packham في حفل "Peoples Choice" لهذا العام، واللوك الأنثوي الرائع الذي ظهرت به في حفل "Golden Globes" لهذا العام.

تعجبنا إطلالات Nina Dobrev اليومية، حيث تظهر غالباً بلوك بسيط تضيف إليه لمساتها المثيرة بالحذاء أو بتنسيقها الجميل.

اكتشفي معنا في الصور أعلاه الستايل الأنثوي الرائع الذي تتمتع به النجمة Nina Dobrev، وأخبرينا أيها أجمل إطلالة برأيك؟

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