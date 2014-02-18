إليك 12 عطراً جديداً لهذا الموسم

ننتظر المناسبات والأعياد لشراء حقيبة جديدة أو معطف، فكيف لو كنا على مشارف موسم جديد؟ بالنسبة لي ولمعظم صديقاتي، فهن يفضلن شراء عطر جديد يشعرهن بالراحة والتغيير في الوقت نفسه. لهذا إليك سيدتي 12 عطراً بتركيبات جديدة تختارين من بينها ما تجدينه يزيدك جاذبيّة وأناقة.

عطور بفخامة أصيلة

معظم النساء في هذا الموسم وتحديداً يخترن العطور الثقيلة التي تحتوي في طياتها على عبق عربي أصيل، كون هذه التركيبات معروفة برائحتها الغنيّة التي تدوم طويلاً، كما أن هذه المكونات تبعي بدورها الراحة والدفء في نفس المرأة وتزيد من ثقتها بنفسها، فإذا كنت جريئة وصاحبة رأي خاص وشخصية متفردة، اختاري إحدى هذه العطور :

- عطر" سالفادور دالي" Salvador Dali من " دالي وايلد"

Dali Wild بخلاصة المسك والأخشاب والليمون.

- عطر" عود ملكي" Oud Malaki من " شوبارد" Chopard بخلاصة الجلود والعود والتوابل والاخشاب الداكنة.

- عطر" رايف دامبر" Rive D'ambre من " توم فورد" Tom Ford بخلاصة النعناع والعنبر والهال والبرغموت.

- عطر "لا كاروسسا" L`Acquarossa من " فاندي " Fendi بخلاصة المسك والبتشول والأرز الأحمر.

- عطر " ميروار دي جوايو" Miroir Des Joyaux من" تياري مغلر" Thierry Mugler بخلاصة العود والأخشاب الدافئة.

- عطر " آندر مي سبيل نوال" Under My Spell Noelle من " بينيفت" Benefit بخلاصة العود والفانيليا والأخشاب والعنبر والتوابل السوداء.

عطور حسيّة رقيقة:

إذا كنت صاحبة شعور مرهف، وفي طبيعتك إمرأة رومنسية خجولة، يمكنك اختيار عطر يفهم شخصيتك ويعبّر عن اسلوبك في الأناقة والجمال، وعطرك المفضل يمكنه ان يكون بخلاصة الياسمين والأزهار العابقة برائحة الأنوثة . وعلى هذا الاساس اختاري من بين هذه المجموعة.

- عطر" جور بور فام" Jour Pour Femme من " هيوغو بوس" Hugo Boss بخلاصة الأزهار البيضاء والفريزيا والحمضيات .

- عطر" غيرل بال" Girl Belle من "غيس" Guess بخلاصة البوني والياسمين والتوت والبرّي وزهرة البنفسج.

- عطر " هاني " Honey من " مارك جايكوبس" Marc Jacobs بخلاصة الدراق والعسل والبرتقال والفانيليا.

- عطر شيك بيتال" Chic Petals من "موسكينو" Moschino بخلاصة الفريز والرمان والغاردينيا والزنجبيل والأوركيديه.

- عطر" جادور" J’adore من "ديور" Dior بخلاصة المندرين والمسك وزهرة البنفسج والأوركيديه الحمراء.

- عطر" لا بيتيت روب نوار" La Petite Robe Noir من " غيرلان " Guerlain بخلاصة الكرز والشاي والبتشول.

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