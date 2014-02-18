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Killer Queen عطر جديد من Katy Perry

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Killer Queen عطر جديد من Katy Perry Killer Queen عطر جديد من Katy Perry

ها هي ملكة البوب المفعمة بالحيويّة والمرح والمشهورة عالميّاً، Katy Perry تطلق مؤخّراً عطرها الجديد Killer Queen Oh So Sheer الذي يلفّك برائحة مترفة وفاكهيّة تجسّد بشكل مثالي جوهر الربيع.
وعليه، يطلّ عطر Oh So Sheer المحدود النسخة والرابع في مجموعة عطور الفنانة، ناثراً في الأجواء عبيراً خفيفاً ومفعماً بالحياة، يحتفي بطبيعة الموسم الغضّة التي تنبض بالحيويّة والانتعاش. لذا، فهو يشكّل العطر المثالي لمحبّات "كايتي بيري" اللواتي يبحثن عن عطر أخفّ مع حلول فصل الربيع. ولا بدّ من التنويه أنّه يعكس شخصيّة المغنّية الأميركيّة التي تمتاز بالعفويّة والرزانة.
أمّا هذا العطر فأبصر النور بين يدي العطّار البارع "لوران لو غيرنيك" من الشركة العالمية للعطور والنكهات، الذي سبق أن ابتكر عطر " Killer Queen الأصلي من Katy. في هذا السياق، تتطاير من مقدّمة العطر نفحات فاكهيّة شهيّة تزاوج بين الروائح الفوّارة للخوخ الأرجواني والتوت الأحمر والتوت الأسود وثمرة البيلسان. غير أنّ القلب يعبق بنغمات زهريّة تجمع أريج الفريزيا الأرجوانيّة وعبير بلوميريا بألوان قوس القزح مع نفحة الزهرة المخملية الحمراء ونغمة زهرة الليلك الأرجوانية. هذا وتنضح القاعدة بأريج الباتشولي النقي والطبيعي ونسمة اللوز المحلّى السائل ورائحة الكاشميران البودريّة، لتلّف من يتعطّر بها بدفء مترف يدوم طويلاً.

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سيدتي