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وزير الإسكان: مستعدون لتقديم خبراتنا لإعادة إعمار ليبيا

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أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن العلاقة بين شعبى وليبيا علاقة وطيدة، ولها جذور قوية، موضحا أن مستقبل البلدين واحد ومصالحهما واحدة، وأن القاهرة تسعى حاليا لفتح مجالات متعددة للتعاون مع طرابلس.

وقال الوزير، خلال استقباله المهندس على حسين الشريف، مستشار رئاسة الوزراء الليبية لشئون الإسكان والمرافق "خبراتنا تحت أمركم، ووزارة الإسكان كان لها دور كبير فى مشروعات متعددة فى ليبيا، إضافة إلى أن شركة المقاولون العرب لها جذور قوية فى بلدكم"، مؤكدا أن الوزارة بها هيئات ومراكز متعددة من الممكن أن تقدم خبراتها لأشقائنا فى ليبيا فى مختلف المجالات، فى جهودهم لإعادة إعمار ليبيا، خاصة هيئة التخطيط العمرانى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمركز القومى لبحوث البناء والإسكان.

ومن جانبه قال المهندس على حسين الشريف إن قرارهم بزيارة مصر يأتى لما أشار إليه من التشابه بين البلدين فى الموقع والبيئة والتاريخ والعلاقات الاجتماعية، والجذور من العلاقات الممتدة والمتينة التى تربط القطرين العربيين.

وأشار مستشار رئيس الوزراء الليبى إلى أن رؤيتهم فى هذه المرحلة هى الاستفادة من الخبرة المتراكمة فى مصر، وتحديدا فى إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما تملكه من مدن جديدة، لافتا إلى أن مصر لديها خبرة فى هذا المجال منذ عام 1979.

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