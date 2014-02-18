أخبار عاجلة

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مواقع إسرائيلية ترصد زيارة قائد القوات الجوية الروسية للقاهرة وتؤكد: روسيا تطلق لمصر قمرا صناعيا

Google+ Print
مواقع إسرائيلية ترصد زيارة قائد القوات الجوية الروسية للقاهرة وتؤكد: روسيا تطلق لمصر قمرا صناعيا مواقع إسرائيلية ترصد زيارة قائد القوات الجوية الروسية للقاهرة وتؤكد: روسيا تطلق لمصر قمرا صناعيا

قالت القناة التاسعة للتليفيزيون الإسرائيلى بنسختها الروسية على موقعها الإلكترونى إن قائد القوات الجوية الروسية الجنرال فيكتور باندرايف وصل إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من الجيش الروسى.

وأضافت القناة أن قائد القوات الجوية الروسى وأعضاء الوفد المرافق من المؤكد أن يلتقى مع نظرائهم المصريين ويمكن أن ينظر إلى هذه الزيارة كرد على زيارة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المشير "عبد الفتاح السيسى" ووزير الخارجية نبيل فهمى إلى موسكو الأسبوع الماضى.

وأشارت القناة إلى أنه بعد 40 سنة من التعاون المصرى مع أمريكا قررت المصرية بقيادة السيسى المرشح الأقوى لرئاسة أن يتعاون مع موسكو وسبب هذه الخطوة هو أن إدارة أوباما قد توقفت عن تقديم المساعدات العسكرية لمصر، ومن المرجح أن تزود مصر بالأسلحة الروسية بقيمة 2 مليار دولار تمولها والإمارات.

وأوضحت القناة، أنه من المتوقع أن يناقش بانداريف مع القيادة العسكرية لمصر التفاصيل المحددة لبيع الطائرات الروسية للقاهرة.

وأضاف موقع "نيوز" الإسرائيلى الناطق بالروسية أن، روسيا بدأت التحضيرات لإطلاق قمر صناعى مصرى.

ومن جانبه، أشار موقع "إسرالاند" الإسرائيلى الناطق بالروسية أن موسكو رحبت بزيارة المشير السيسى إليها بوصفها له بالرئيس المقبل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة