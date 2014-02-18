مواقع إسرائيلية ترصد زيارة قائد القوات الجوية الروسية للقاهرة وتؤكد: روسيا تطلق لمصر قمرا صناعيا

قالت القناة التاسعة للتليفيزيون الإسرائيلى بنسختها الروسية على موقعها الإلكترونى إن قائد القوات الجوية الروسية الجنرال فيكتور باندرايف وصل إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من الجيش الروسى.

وأضافت القناة أن قائد القوات الجوية الروسى وأعضاء الوفد المرافق من المؤكد أن يلتقى مع نظرائهم المصريين ويمكن أن ينظر إلى هذه الزيارة كرد على زيارة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المشير "عبد الفتاح السيسى" ووزير الخارجية نبيل فهمى إلى موسكو الأسبوع الماضى.

وأشارت القناة إلى أنه بعد 40 سنة من التعاون المصرى مع أمريكا قررت الحكومة المصرية بقيادة السيسى المرشح الأقوى لرئاسة مصر أن يتعاون مع موسكو وسبب هذه الخطوة هو أن إدارة أوباما قد توقفت عن تقديم المساعدات العسكرية لمصر، ومن المرجح أن تزود مصر بالأسلحة الروسية بقيمة 2 مليار دولار تمولها السعودية والإمارات.

وأوضحت القناة، أنه من المتوقع أن يناقش بانداريف مع القيادة العسكرية لمصر التفاصيل المحددة لبيع الطائرات الروسية للقاهرة.

وأضاف موقع "نيوز" الإسرائيلى الناطق بالروسية أن، روسيا بدأت التحضيرات لإطلاق قمر صناعى مصرى.

ومن جانبه، أشار موقع "إسرالاند" الإسرائيلى الناطق بالروسية أن موسكو رحبت بزيارة المشير السيسى إليها بوصفها له بالرئيس المقبل.

>