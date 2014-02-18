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الجمعة.. انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن مناطق مدينة نصر وزهراء المعادى

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الجمعة.. انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن مناطق مدينة نصر وزهراء المعادى الجمعة.. انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن مناطق مدينة نصر وزهراء المعادى

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن قطع المياه عن مناطق مدينة نصر - زهراء المعادى، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت، بسبب أعمال صيانة لأحد خطوط المياه الرئيسية برافع مياه زهراء المعادى استعداداً لفصل الصيف.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات الواقعة فى هذه المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفتـرة المذكورة، مؤكدة أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 على التليفون الأرضى.
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