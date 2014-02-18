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سفير الهند يؤكد رغبة الشركات الهندية متعددة الجنسيات للاستثمار بالطاقة في مصر

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سفير الهند يؤكد رغبة الشركات الهندية متعددة الجنسيات للاستثمار بالطاقة في مصر سفير الهند يؤكد رغبة الشركات الهندية متعددة الجنسيات للاستثمار بالطاقة في مصر

السفير الهندي بالقاهرة نافديب سوري

أكد سفير الهند لدى نافديب سوري استعداد بلاده لتوسيع ‏التعاون مع مصر في مجال الطاقة ، وخاصة الطاقة الجديدة و المتجددة ، مشيرا إلى أن العديد ‏من الشركات الهندية الكبرى متعددة الجنسيات قد أبلغته رغبتها في الاستثمار في مصر.‏

وأشار في كلمته خلال أعمال اليوم الثاني لمؤتمر ” مستقبل وفرص الاستثمار في الطاقة ‏الجديدة والمتجددة ” أن التعاون بين مصر والهند في مجال الطاقة يمكن أن يستوعب جميع ‏أنواع الطاقة ، مشيرا إلى تجربة بلاده في مجال الاستفادة من الطاقة الحيوية غير المكلفة ‏وخاصة في المناطق النائية.‏

وأوضح أن إنتاج بلاده من الطاقة الجديدة والمتجددة يعادل كامل إنتاج مصر من الكهرباء ‏تقريبا بما يصل إلى حوالي 24 ميجاوات ، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على زيادة 15 مليون ‏ميجاوات أخرى من الطاقة الجديدة والمتجددة قبل عام 2017.‏

وأبدى استغرابه من عدم استفادة مصر من زراعات قصب السكر لتوليد الطاقة الحيوية في ‏الصعيد سوى بشكل فردي ومحدود بعيدا عن الشبكة القومية.‏

ولفت إلى أن بلاده تستورد 80 في المائة من احتياجاتها من البترول والغاز الطبيعي ، وهو ما ‏يعزز حاجة الهند إلى اللجوء إلى مختلف أنواع الطاقة البديلة.‏

أ ش أ

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