سفير الهند يؤكد رغبة الشركات الهندية متعددة الجنسيات للاستثمار بالطاقة في مصر

أكد سفير الهند لدى مصر نافديب سوري استعداد بلاده لتوسيع ‏التعاون مع مصر في مجال الطاقة ، وخاصة الطاقة الجديدة و المتجددة ، مشيرا إلى أن العديد ‏من الشركات الهندية الكبرى متعددة الجنسيات قد أبلغته رغبتها في الاستثمار في مصر.‏

وأشار في كلمته خلال أعمال اليوم الثاني لمؤتمر ” مستقبل وفرص الاستثمار في الطاقة ‏الجديدة والمتجددة ” أن التعاون بين مصر والهند في مجال الطاقة يمكن أن يستوعب جميع ‏أنواع الطاقة ، مشيرا إلى تجربة بلاده في مجال الاستفادة من الطاقة الحيوية غير المكلفة ‏وخاصة في المناطق النائية.‏

وأوضح أن إنتاج بلاده من الطاقة الجديدة والمتجددة يعادل كامل إنتاج مصر من الكهرباء ‏تقريبا بما يصل إلى حوالي 24 ميجاوات ، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على زيادة 15 مليون ‏ميجاوات أخرى من الطاقة الجديدة والمتجددة قبل عام 2017.‏

وأبدى استغرابه من عدم استفادة مصر من زراعات قصب السكر لتوليد الطاقة الحيوية في ‏الصعيد سوى بشكل فردي ومحدود بعيدا عن الشبكة القومية.‏

ولفت إلى أن بلاده تستورد 80 في المائة من احتياجاتها من البترول والغاز الطبيعي ، وهو ما ‏يعزز حاجة الهند إلى اللجوء إلى مختلف أنواع الطاقة البديلة.‏

أ ش أ