مهرجان برلين السينمائي الدولي يعرض فيلم ” أريج ” عن الثورة المصرية

قام مهرجان برلين السينمائي بعرض الفيلم المصري ” أريج ” عن الثورة المصرية من إخراج فيولا شفيق وذلك بعد فوز فيلم ” الميدان” بجائزة منظمة العفو الدولية من نفس المهرجان .

وذكر بيان للمركز الألماني للإعلام بالقاهرة اليوم أن فيلم أريج يتطرق إلى أحداث الثورة المصرية، عبر أربع شخصيات مختلفة تعيش في مدينتين مصريتين وهما الأقصر والقاهرة ومن ضمن الشخصيات الأربع التي قدمها الفيلم، الكاتب علاء الدين الديب، مؤلف رواية “زهرة الليمون”. ويتناول معاناة جيل الخمسينات والستينات في مصر، ورحلة البحث عن الذات وسط تأثره بالأفكار الشيوعية والاشتراكية.

أ ش أ