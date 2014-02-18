ضبط 92 دراجة نارية و463 مخالفة فى حملة مرورية بالمنوفية

شنت إدارة المرور فى محافظة المنوفية حملة أمنية مكبرة بمدينة شبين الكوم لضبط السائقين المخالفين وضبط الدراجات النارية بدون لوحات معدنية فى إطار الحملات اليومية لمنع إنتشار الدرجات النارية بدون لوحات وأسفرت عن ضبط 92 دراجة ناري و463 مخالفة متنوعة.

> وأكد العميد سيدا ندا مدير إدارة المرور بالمنوفية أنه تم ضبط 92 دراجة نارية بدون لوحات 99 حاله سحب تراخيص – 278 انتظار خاطى وتم رفعها بالونش و 35 تصالح فورى و 6 سيارات بدون لوحات و15 توك توك بإجمالى 363 مخالفة متنوعة وذلك فى إطار الحملات المكثفة لضبط الدراجات البخارية المخالفة فى مختلف المحافظات .

وأضاف ندا أن حملات المرور مستمرة فى كافة مراكز المحافظة المختلفة لفرض الإنضباط بالشارع المنوفى وتطبيق القانون على كافة مستخدمى الطريق بحزم ودون تجاوز ، وضبط المخالفين لقانون المرور .