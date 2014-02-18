تأجيل وقف قرار ترشح رؤساء تحرير الصحف القومية لمطلع إبريل المقبل

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلسا لدولة، تأجيل الدعوي التي أقامها سيد عباس مساعد مدير تحرير الجمهورية، والتي طالب فيها بوقف باب الترشح لرؤساء تحرير الصحف القومية الذى أعلن عنه من قبل المجلس الأعلى للصحافة لمخالفته للدستور لجلسة الأول من إبريل القادم.

وإختصم عباس فى دعواه جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة .

ووذكر عباس فى دعواه أن فتح باب الترشح لتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية مخالف للدستور وتحديدا مادتى 14و53حيث تم لإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الصحفيين .

وأضاف أن قرار المجلس خالف الدستور حيث أنه تم تعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية بما فيهم رئيس تحرير الأهرام يوم 2يناير 2014بدون فتح باب الترشح لشغل هذه المناصب .

وأشار أن الإعلان شمل أن يكون قد مر على قيد المرشح لمنصب رئيس التحرير 10سنوات فى جدول المشتغلين بالنقابة وهذا يخالف لمبدأ المساواه ويؤدى لمنع مقيم الدعوى من التقدم للمنصب لأنه تم تعيينه عام 2004 وعمل بالجمهورية لمدة 10سنوات بدون تعيين مما دعاه لإقامة قضية ضد مؤسسة دار التحرير لضم هذه المدة بالمطابقة للقانون، وشملت المخالفات أيضا قبول أوراق من هم بالمعاش للترشح بالمخالفة للقانون .