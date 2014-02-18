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انتظام حركة الصيد بالسويس بعد انتهاء نوة الشمس الصغيرة

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انتظام حركة الصيد بالسويس بعد انتهاء نوة الشمس الصغيرة انتظام حركة الصيد بالسويس بعد انتهاء نوة الشمس الصغيرة

قال بكري أبو الحسن،شيخ الصيادين بالسويس، أن نواة الشمس الصغيرة الذى شاهدها البحر الأحمر انتهت اليوم بعد أن شهدت مياه الخليج بالسويس رياح اتجاهها شمالية غربية وسقوط امطار فى بعض الفترات ، موضحا أنتظام واستقرار الحركة الملاحية للصيد .
> اضاف شيخ الصيادين، فى بيان اعلامي، أن الأوضاع الملاحية بالسويس الخاصة بالصيادين مستقرة ومنتظمة حالية ولا توجد اى معوقات بعد انتهاء النوة .

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