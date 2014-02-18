الإفتاء: تأشيرة الدخول للسائحين بمثابة عهد أمان لهم ونقض العهود من صفات الملعونين

أكدت دار الإفتاء المصرية أن تأشيرة الدخول التي يحصل عليها الأجانب هي في حكم عقد الأمان ؛ لذا يحرم إيذاء المحاربين إذا دخلوا بالتأشيرة ، ومن باب أولى المعاهدين ، كما أن العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات بين تلك البلاد بمثابة معاهدة لا يحتاج بعدها إلى عقد أمان آخر ، وفي حالة الدول المتحاربة فإن الهدنة هي نوع من عقد الأمان.

كما أكدت دار الافتاء في ردها على إحدى الفتاوى المتطرفة التى أطلقتها بعض المواقع التكفيرية والتى رصدها مرصد الدار الذى تم إنشاؤه لمواجهة الفكر التكفيرى ، أن الإسلام دين جاء بكل فضيلة ، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق ، فيما أكد القرآن الكريم أن من صفات المؤمنين أنهم يوفون بالعهد ، وأنهم لا ينقضون الميثاق ، وأن نقض الميثاق من صفات الملعونين.

وأضافت الفتوى أن الإسلام جاء شاملا لكل أمور الحياة ، فلم يجعل الوفاء بالعهد بين أتباعه فقط ، بل نظم أمر الأمان بين المسلمين وغيرهم ، قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}.

وأوضحت دار الإفتاء في فتواها أن الأمان إن كان مع دولة غير مسلمة لا ينبغي قتالها إلا بعد إعلامها بترك المسلمين للعهد إن خافوا منهم غدرا ، وأن الأمان إن صدر من مسلم وجب على المسلمين جميعا العمل بمقتضاه ، سواء صدر من عظيم أو وضيع ، رجلا كان أو امرأة ، وقد وردت الأحاديث بذلك.

وأكدت الفتوى أنه إذا عقد الأمان ولي الأمر أو الحاكم أو أحد غيرهما بشروطه ، وجب على المسلمين جميعا الوفاء به ، ولا يجوز الاعتداء على أرواح السائحين المستأمَنين أو أموالهم أو أعراضهم ، بغير وجه شرعي وهو ما ينطبق على الأجانب والسائحين الذين يأتون إلى بلادنا.