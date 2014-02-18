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رئيس اتحاد عمال مصر يعقد اجتماعا طارئا مع القيادات العمالية بصناعة الغزل والنسيج

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رئيس اتحاد عمال مصر يعقد اجتماعا طارئا مع القيادات العمالية بصناعة الغزل والنسيج رئيس اتحاد عمال مصر يعقد اجتماعا طارئا مع القيادات العمالية بصناعة الغزل والنسيج

جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال

عقد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعا طارئا ، اليوم الثلاثاء ، مع القيادات العمالية بصناعة الغزل و النسيج على مستوى الجمهورية.

واستعرض رئيس الاتحاد مع القيادات العمالية مطالبهم من أجل فض اعتصام وإضراب عمال النسيج في بعض الشركات المستمر منذ تسعة أيام بالمحلة الكبرى وبمقر اتحاد العمال وإمكانية التوصل لاتفاق يحقق التوازن بين مطالب العمال وإدارات الشركات.

وطالبت القيادات العمالية رئيس الاتحاد بالتدخل لدى المسئولين المعنيين لإقالة ممدوح عبدالعليم رئيس الشركة القابضة للنسيج وتطبيق الحد الأدنى للأجر وتحسين ظروف العمل، مؤكدين أنهم لن يغادروا الاتحاد إلا بعد تنفيذ مطلبهم.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد العمال أنه على اتصال مستمر بوزيري القوى العاملة والاستثمار من أجل بحث مطالب العمال وتلبيتها وفق القانون وظروف العمل مع مراعاة مصالح العمال .. مناشدا الطرفين مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد.

أ ش أ

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