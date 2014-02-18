«مياه القاهرة»: انقطاع الخدمة عن «مدينة نصر وزهراء المعادي» الجمعة

قالت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى إنه نظرًا لقيامها بأعمال صيانة لأحد خطوط المياه الرئيسية برافع مياه زهراء المعادي استعداداً لفصل الصيف، سيترتب عليه ضعف وانقطاع المياه عن منطقتي «مدينة نصر، وزهراء المعادي»، وذلك اعتبارا من العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 21 فبراير وحتى السادسة من صباح السبت 22 فبراير.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات الواقعة في هذه المناطق بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأشارت الشركة إلى أنها دبرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 على التليفون الأرضي فقط.