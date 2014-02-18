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القبض على 43 من «إخوان الفيوم» لاتهامهم باقتحام وحرق المراكز الشرطية

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ألقت الأجهزة الأمنية بالفيوم القبض على 43 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الصادرة بحقهم قرارات من النيابة بالضبط والإحضار لاتهامهم بوقائع تتعلق باقتحام المراكز الشرطية وحرق ديوان عام المحافظة واقتحام إدارة النجدة وإشعال النيران في عشرات السيارات المتواجدة بها.

كانت الحملات قد تمكنت من إلقاء القبض على 24 من المنتمين للجماعة، وعثر بحوزة أحدهم على ملابس عسكرية وشرطية وبخاخات اتضح أنها تصيب بالشلل المؤقت و4 قنابل في طور التصنيع، كما تم ضبط 3 آخرين مطلوب ضبطهم وإحضارهم لمخالفتهم قانون التظاهر واتهامهم في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة يوسف الصديق ونقطة شرطة الشواشنة.

كما ألقت القوات القبض على 16 آخرين منتمين للجماعة لاتهامهم بمحاولة اقتحام مركز شرطة سنورس وحرق وسرقة نقطة شرطة المناشي واقتحام مبنى إدارة شرطة النجدة وحرق عشرات السيارات بداخله وديوان عام المحافظة .

فيما أخلت محكمة جنايات الفيوم سبيل سامي سلامة النعماني، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، بكفالة قدرها 20 ألف جنيه.

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