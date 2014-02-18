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نجاة رئيس مجلس محافظة ديالى من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة وسط بعقوبة

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نجاة رئيس مجلس محافظة ديالى من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة وسط بعقوبة نجاة رئيس مجلس محافظة ديالى من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة وسط بعقوبة

ارشيفية

نجا رئيس مجلس محافظة ديالى اليوم الثلاثاء من محاولة اغتيال اثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه وسط بعقوبة مركز المحافظة التي تبعد بنحو 55 كم شرقي العاصمة بغداد.

وقال مصدر في شرطة ديالى، إن مسلحين مجهولين فجروا عبوة ناسفة على جانب الطريق العام بالقرب نقطة تفتيش جرف الملح وسط بعقوبة استهدفت موكب رئيس مجلس المحافظة مثنى التميمي دون وقوع أي إصابات بشرية .

وأضاف، أن الاجهزة الامنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته والجهة التي تقف وراءه .

يذكر أن محافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة تشهد عمليات مسلحة بين الحين والآخر بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة ولاصقة يذهب ضحيتها العديد من المواطنين وعناصر الأجهزة الامنية فضلا عن تهجير عدد من المواطنين من منازلهم .

 

أ ش أ

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