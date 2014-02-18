تأجيل دعوى إلغاء تشكيل لجنة تقصي حقائق عن أحداث 30 يونيو لأول إبريل

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تاجيل الدعوى المقامة من نعمان جمعة رئيس حزب الوفد السابق والتي يطالب فيها بوقف وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 698 والخاص بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى أحداث 30 يونيو وما سبقها وتلاها لجلسة الأول من إبريل المقبل.

وذكر “جمعة” فى دعواه التى حملت رقم 19105لسنة 68قضائية والمختصم فيه رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء، أن قرار رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور بتشكيل لجنة تقصى حقائق برئاسة فؤاد عبد المنعم رياض قاضى سابق قد يسلب إختصاصات القضاء حيث أن تلك الأحداث جميعها معروضة أمام القضاء المصرى .