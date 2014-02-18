إصابة ضابط ومجند بقوات الأمن المركزي في حملة أمنية بقنا

أصيب ضابط ومجند بقوات الأمن المركزي بكسور وطلق ناري في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون من عائلتي “السحالوة” و”المخالفة” بفرشوط على خلفية تجدد الخلافات الثأرية بينهما .

تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطة فرشوط بإصابة محمود المشوادى، ضابط شرطة ، بكسر في الذراع ، ومؤمن مخلوف ، مجند بقوات الأمن المركزى بطلق ناري ، في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون من عائلتي “السحالوة” و”المخالفة” بعد تجدد الاشتباكات بينهما ،والتي راح ضحيتها موظف وأصيب طفل بطلق ناري.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزي ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.