ظهور 3 حالات إصابة جديدة بإنفلونزا الخنازير بالقليوبية..والصحة ترفع حالة الطوارئ

سجلت تقارير محافظة القليوبية صباح اليوم الثلاثاء ظهور 3 حالات جديدة مصابة بمرض انفلونزا الخنازير وتم إيداعهم بغرف العزل لتلقي العلاج اللازم بمستشفى ناصر العام.

وأكد الدكتور زكريا عبدربه وكيل وزارة الصحة بالقليوبية – فى تصريح له اليوم – استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع أقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيات المحافظة ، مشيرا إلى أنه قد تم التنسيق مع إدارة الطب الوقائي لإتخاذ الاجراءات الطبية الوقائية اللازمة بمنطقة سكن المصابين والمخالطين لهم.

وأضاف وكيل الوزارة انه تم توفير كافة الأمكانات الطبية والوقائية لعلاج المرضي مؤكدا أن صحة الناس فوق كل إعتبار فضلا عن تكثيف حملات التوعية للوقاية من المرض في ربوع المحافظة من خلال فرق طبية متخصصة تجوب القرى والنجوع للتوعية بخطورة المرض وطرق الوقاية منه بإعتبارها أهم من العلاج.

وأكد عبدربه أن المديرية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم انهت كافة استعدادتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، حيث تم عقد لقاء مع مسئولي التعليم وتم الاتفاق على تواجد مندوب من الصحة بكل مدرسة للكشف على الطلاب بشكل دوري لمنع انتشار العدوى في حالة ظهور أي اصابات ، مشيرا إلى أن الوضع الصحي داخل المحافظة بالنسبة للانفلونزا الموسمية مطمئن للغاية ولايوجد أي مبرر على الاطلاق للخوف من بدء الدراسة أو تأجيلها.

أ ش أ