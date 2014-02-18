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المتهمون فى خلية مدينة نصر يرفعون صور “بن لادن” خلال جلسة محاكماتهم

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المتهمون فى خلية مدينة نصر يرفعون صور “بن لادن” خلال جلسة محاكماتهم المتهمون فى خلية مدينة نصر يرفعون صور “بن لادن” خلال جلسة محاكماتهم

18 فبراير 2014 | 12:18 مساءً

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رفع المتهمون فى قضية “خلية مدينة نصر” قبل بدء الجلسة، صورا لأسامة بن لادن زعيم القاعدة السابق وآخرى للمصاحف، من داخل قفص الاتهام.

وتبادل المتهمين التحية مع دفاعهم، من خلف القضبان والقفص الزجاجى، قبل بدء الجلسة التى تعقدها محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمحاكمة 26 متهمًا نسبت التحقيقات لهم تهم التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

عاجل 2014-02-18

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