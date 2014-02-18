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بالصور ..محافظ قنا يعقد اللقاء المفتوح لبحث شكاوى وطلبات المواطنين

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بالصور ..محافظ قنا يعقد اللقاء المفتوح لبحث شكاوى وطلبات المواطنين بالصور ..محافظ قنا يعقد اللقاء المفتوح لبحث شكاوى وطلبات المواطنين

محافظ قنا يعقد اللقاء المفتوح لبحث شكاوى وطلبات المواطنين

عقد عبد الحميد الهجان محافظ قنا اللقاء “المفتوح” بالمواطنين لعرض مطالبهم وشكواهم للتعرف على مشاكلهم على ارض الواقع بحضور السيد أحمد عرابي السكرتير العام ، والسيد محمد عبد الفتاح السكرتير العام المساعد وجميع القيادات التنفيذية ورؤساء مجالس المدن بالمحافظة .

و شهد اللقاء عرض ما يزيد عن 400 طلب ما بين شكاوى وطلبات (وحدات سكنيه – انتداب – تجديد انتداب )وطالب معظم الحاضرين فى اللقاء بتوفير فرص عمل للشباب واكد الهجان أن محافظة قنا تبذل ما في وسعها لجذب الاستثمار و رجال الأعمال من اجل إقامة مصانع و مشروعات جديدة في المنطقتين الصناعيتين ( هو – نجع حمادي ) لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة .

وأعطى تعليماته إلى القيادات التنفيذية بسرعة الفحص والعرض في الشكاوى المقدمة و الإفادة الفعلية بخصوص شكاوى وطلبات المواطنين .

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