صورة عملاقة لوديان عقدة تجذب زوار بيت حائل

شدت زوار مهرجان الجنادرية صورة كبيرة داخل بيت حائل لمعلم سياحي في حائل يتمثل ب"شعيب رميض" في عقدة من تصوير نايف السلحوب واتجه الكثير من زوار المهرجان للتصوير أمام هذه اللوحة الإبداعية للتكوينات الطبيعية التي تتميز بها حائل وحباها الله هذا العام بتوالي هطول المطر وتكاملت الصورة التنظيمية لبيت حائل هذا العام بالحضور الفاعل من جامعة حائل والتي أضاءت المكان بعبارات الترحيب للزوار. وأوضح نائب رئيس وفد منطقة حائل في مهرجان الجنادرية الأستاذ نايف سعود السلحوب إن في كل عام هناك تجديدا وهناك عملا متواصلا من أجل إنجاح مشاركة المنطقة في الجنادرية وتميز ما يقدم للزوار وقال إن هذه اللوحة عبارة عن صورة التقطتها لشعيب رميض في عقدة وتم طباعتها بطول (7) أمتار وعرض (5) أمتار وبمساحة (35) مترا مربعا ووضعت على مقدمة بيت حائل من الخارج، وقال سرني حرص الزوار على التقاط الصور داخل بيت حائل وأمام هذه الصورة تحديدا وقال حائل بطبيعتها الجاذبة لوحة فنية ومتحف مفتوح ودعا كافة المصورين والمبدعين من داخل المنطقة وخارجها لتوثيق مزيد من معالمها السياحية المدهشة عبر زيارة المنطقة والاستمتاع بتكويناتها الجمالية أو من خلال زيارة بيت حائل في الجنادرية حاليا والاطلاع على جانب من جمال حائل وعلى موروثها الشعبي وإبداع مختلف الجهات المشاركة في بيت حائل.