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خالد الفيصل افتتح جناح الطفولة المبكرة

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خالد الفيصل افتتح جناح الطفولة المبكرة خالد الفيصل افتتح جناح الطفولة المبكرة

    افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم فعاليات وزارة التربية والتعليم في جنادرية ٢٩جناح الطفولة المبكرة واستمع سموه إلى شرح مفصل من قبل مديرة إدارة رياض الأطفال الأستاذة موضي حمدي القثامي حيث أبدى إعجابه بما شاهده في الجناح من فعاليات في جميع الأركان وبخاصة أركان رياض الأطفال بالطائف والتي تحمل شعار من الموهبة إلى المهنة محققة الهدف في ركن صناعة الأقمشة وتصميم الأزياء وصنع الحلويات، والتي تهدف إلى توسيع مدارك الأطفال ومساعدتهم في تحديد واختيار مهنة المستقبل واستشعار الطفل للوظائف والمهن المختلفة منذ سن مبكرة حتى يحدد الطفل المهنة التي يهواها في المستقبل ويكون عضوا فعالا في وطنه، مشيرة إلى أهمية مرحلة رياض الأطفال في بناء شخصية الطفل منذ سن مبكرة عبر اكتشاف مواهبه وتنميتها وإعداده للمستقبل من خلال ممارسة بعض الأنشطة في البرنامج اليومي لرياض الأطفال".

وقال سموه "اسعدتموني وجعلتموني أطمئن على أطفالنا بين أيديكم يارياض الأطفال" كلمات قالها سمو الوزير بثاً للحماس وتعزيزاً للكوادر وما وصل إليه تعليم الطائف من تقدم وتطور إن دل هذا فإنه يدل على قيادة حكيمة تتمثل في مدير عام التربية والتعليم بالطائف سعادة الدكتور محمد بن حسن الشمراني وحرصه الدائم على المتابعة والدعم الدائم والتشجيع لإدارة رياض الأطفال.

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