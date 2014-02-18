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FilGoal.com يعرض احتمالات خلافة جوزيه ومختار ليوسف في الأهلي

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FilGoal.com يعرض احتمالات خلافة جوزيه ومختار ليوسف في الأهلي FilGoal.com يعرض احتمالات خلافة جوزيه ومختار ليوسف في الأهلي

بعد أن انتهى اجتماع لجنة الكرة بالأهلي برئاسة حسن حمدي ونائبه محمود الخطيب مع سيد عبد الحفيظ وهادي خشبة يكشف لكم FilGoal.com عن القرارات التي استقرت عليها اللجنة.

وكانت اللجنة قد اجتمعت بمسؤولي قطاع الكرة بعد الأداء الهزيل الذي قدمه الفريق في كأس العالم للأندية استمرارا ببطولة الدوري والتي يحتل فيها الفريق المركز الثالث بمجموعته.

وعلم FilGoal.com أن لجنة الكرة قد استقرت على 3 قرارات أولها هو رحيل هادي خشبة مدير قطاع الكرة وتعيين عبد العزيز عبد الشافي بدلا منه أيا كانت نتائج الفريق.

وكانت لجنة الكرة قد أبدت استيائها من هادي خشبة وحملته مسؤولية تراجع مستوى الفريق بعد أن فشل في إتمام صفقات كثيرة بالإضافة للفشل في إنهاء ملف تجديد التعاقد مع نجوم الأهلي.

وكان ثاني القرارات هو إقالة محمد يوسف المدير الفني للأهلي في حال خسارته للسوبر أمام الصفاقسي التونسي بعد أن تعرض الفريق لـ3 هزائم في المباريات الـ5 الأخيرة وحقق فوزا وحيدا.

أما ثالث القرارات فكان فتح خط استطلاع مع مانويل جوزيه المدرب الأسبق للفريق والذي وصل القاهرة مؤخرا من أجل حضور مباراة السوبر يوم الخميس المقبل.

ولكن عرض الإدارة المالي على مانويل جوزيه سيكون أقل بكثير مما كان يتقاضاه البرتغالي مع الأهلي في آخر ولاياته وفي حال رفضه سيكون البديل هو مختار مختار المدرب العام الأسبق للشياطين الحمر والمدير الفني لبتروجت متصدر المجموعة الثانية.

وفي حالة تمسك بتروجت بمختار مختار سيكون البديل الثاني هو فتحي مبروك الذي سيتولى تدريب الفريق حتى نهاية الموسم ثم يتولى مختار تدريب الفريق أو التعاقد مع مدير فني أجنبي.

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