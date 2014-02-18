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شرطة العاصمة المقدسة تعيد 3 ملايين لصاحبها

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شرطة العاصمة المقدسة تعيد 3 ملايين لصاحبها شرطة العاصمة المقدسة تعيد 3 ملايين لصاحبها

    تمكن رجال الأمن بشرطة العاصمة المقدسة من اعادة مبلغ مالي قدره مليون ومئتي ألف ريال اضافة لذهب تزيد قيمته النقدية عن مليون و ٨٠٠ ألف خلال أقل من ٤٨ ساعة.

وكان مركز شرطة التنعيم قد تبلغ عصر الأحد من احد تجار الذهب يرافقه مندوب مبيعاته الذي تعرض بعد صلاة العصر أثناء توقفه بسيارته التي بداخلها الذهب والمبلغ المالي لمهاجمته من قبل عدد من الاشخاص الذين أوهمو المندوب انهم رجال أمن سريين وأنه مطلوب لديهم وباغتوه بشكل مفاجئ وأركبوه السيارة وتوجهوا به لجهة غير معلومة وانزلوه منها بالقوة وولوا فارين بالمركبة ومحتوياتها.

وتم التعامل الجاد والسريع والتنسيق مع رجال البحث الجنائي وإعداد خطة بحث سريعة أوصلت رجال الأمن الى العثور على السيارة في وقت وجيز وإعادة كامل المحتويات لمالكها.

من جهة أخرى، تبلغ مركز شرطة الكعكية بمكة مساء الأحد عن وقوع حادث طعن سائق سيارة نظافة من الجنسية البنجلاديشية بداخل مقر شركة النظافة جنوب مكة من قبل أحد زملائه من بني جلدته والذي لاذ بالفرار من موقع الحادث بعد ان سدد طعنة نافذة بظهر المجني عليه أردته قتيلاً، وتم الانتقال لمسرح الحادث وجمع المعلومات والتحريات ولا يزال البحث جارياً عن الجاني الهارب.

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